İBB soruşturması sonrası Optimar anket sonuçları ezber bozdu
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2023 seçimlerini bilen anket şirketi Optimar'ın Nisan ayı araştırma sonuçları geldi. İBB soruşturması sonrası siyasi partileriy oy oranlarıyla igili çarpıcı sonuçlar çıktı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu’nun tutuklanmasının CHP oylarını daha da artıracağı görüşünü havada bırakan anket sonuçları Optimar’dan geldi. “Nisan ayı Türkiye’nin Nabzı Araştırması” ezber bozacak nitelikte.
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2023 seçimlerini nokta atışı bilen Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar anketinde AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla birinci parti konumunda. CHP ise yüzde 31’e gerilemiş durumda.
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AK Parti: 35.5
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CHP: 31
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