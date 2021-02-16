İBB Nusret Gökçe'yi durdurdu! Olay yaratan afiş Galata'dan kaldırıldı
Nusret Gökçe, yeni açılacak restoranı için Galata Meydanı'na dev afişini astırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, duruma el attı.
İstanbul Maçka'da satın aldığı otelin altına yeni restoranını açan Nusret Gökçe, bir başka restoranı da Beyoğlu'ndaki Galata Meydan'na açmaya hazırlanıyor. Tarihi Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanda bir tarihi yapıda yer alacak olan bina tadilattayken ise Gökçe, boş durmayıp şimdiden reklamını yapmaya başladı.
Gökçe, tadilatların başladığı tarihi binanın üzerini de kendi fotoğrafının bulunduğu bir afişle kapattırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin 'tanıtım elçisi' olarak seçilen Nusret Gökçe'nin resminin tarihi mekanda bu şekilde sergilenmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) de tepki geldi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez" dedi.
"Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır" diyen Polat, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: