İBB ile Güngören Belediyesini karşı karşıya getiren büfe

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi.