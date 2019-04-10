İBB Başkanı Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

“Boş arsalara, hayali katlara seçmen kaydı yapılmış”: Belediye ve ilçe nüfus müdürlüğü işbirliğiyle boş arsalara, hayali katlara seçmen kaydı yapıldığını söyleyen Uysal, “Seçmen kayıtları üzerindeki değişiklikler organize bir şekilde yapılmış. Çünkü 26 bini aşkın seçmen hareketliliğini birkaç kişinin yapabilmesi, kurumların verilerini kullanmadan gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Adrese dayalı kayıt sisteminde seçmen listelerinin güncellenmesi veya bir yerden başka bir yere nüfus kaydının alınabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün. Belediye kayıtlarında iskan edilebilecek bina olarak gözükmeyen bir yere ilçe nüfus müdürlüğü ikamet kaydı yapamaz. Organize usulsüzlük de burada ortaya çıkıyor. Boş arsalar, konteynerler, inşaat halindeki binalar belediye kayıtlarında iskan olarak gösterilmiş, ilçe nüfus müdürlüğünden de buralara seçmenler kaydedilmiş. Bunun haricinde yazlık olarak kullanılan boş evlere seçmen kaydı yapılmış. İş yerleri konut olarak gösterilmiş, buralara da seçmen kaydı yapılmış. Daha vahim bir durum var, sahtekarlığın çok daha ileri boyutu. Bazı binalarda hayali katlar gösterilip, o hayali katlara seçmen kaydı yapılmış. Büyükçekmece MHP İlçe Başkanı’nın oturduğu eve dahi 5 sahte seçmen kaydı gerçekleştirilmiş" diye konuştu.

“Seçmen itirazları için kolluk kuvvetlerinin yerinde tespiti gerekiyor”

İkamet olmayan yerlerde gösterilen seçmenlerin bir kısmı için itiraz ettiklerini ama itiraz süresinin yeterli olmadığını belirten Uysal, “Seçmen listeleri askıya çıktığında; boş arsalarda, bitmemiş inşaatlarda, hiç oturulmayan yerlerde seçmen olduğunu gördük ve ilçe seçim kuruluna 736 seçmen kaydı için itiraz ettik. Bu seçmenlerden 717'sinin kaydı donduruldu. Ancak kaydı dondurulan bu seçmenlerin sahte adreslerine bakıldığında da güncelleme sırasında 830 seçmen kaydının daha yapıldığını gördük. 830 seçmenle ilgili de itirazımızı yaptık. Ancak kolluk kuvvetleri tarafından birebir adres tespiti yapılması gerektiği ve bunun için de yeterli süre olmadığı için adres tespitleri yapılamayınca ilçe seçim kurulu itirazlarımızı reddetti. 26 bini aşkın seçmen hareketliliğinin yapıldığı Büyükçekmece’de askı süresi ve itiraz süresine bakıldığında kolluk kuvvetlerinin her bir seçmen kaydını yerinde tespit etmesi maalesef filen mümkün değil. O zaman zaten bizim itirazımızda da ilçe seçim kurulu; 'Evet burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış. Sahte evrak işlenmiş, belediyeden farklı adresler oluşturulmuş’ dedi.” İfadelerini kullandı.