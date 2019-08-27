İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Candan Erçetin'den İstanbullulara 30 Ağustos daveti

​İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, 'bu zafer hepimizin' diye bu sene tanımladık. Çünkü gerçekten bazen zaferler savaş ve bir başka yönü var ama, bir başka yönü de bizim için İstiklal mücadelesi." dedi.