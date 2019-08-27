İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Candan Erçetin'den İstanbullulara 30 Ağustos daveti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara 30 Ağustos gecesi yapılacak Zafer Bayramı kutlamaları için sanatçı Candan Erçetin ile birlikte çağrıda bulundu.
İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, 'bu zafer hepimizin' diye bu sene tanımladık. Çünkü gerçekten bazen zaferler savaş ve bir başka yönü var ama, bir başka yönü de bizim için İstiklal mücadelesi." dedi.
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İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:"Bu topraklarda aslında özgür ve bağımsız yaşamak için verilen bir mücadele. Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyoruz. İstanbul'da da uzun yıllar sonra ilk defa 30 Ağustos'u İstanbulluyla beraber kutlayacağız, kucaklayacağız"
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Candan Erçetin'de açıklamalarda bulundu.
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