İBB Başkan adayı Kurum, gençlerle sahurda buluştu

Gençlik teşkilatının seçim çalışmalarında büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Kurum, bu süreci zaferle tamamlayacaklarını kaydetti.

Türkiye ve dünyada önemli bir yere sahip olan İstanbul için aralıksız çalışacaklarının altını çizen Kurum, "Seçim sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Ahıska Türkleri sevinecek. Tüm mazlumlar sevinecek. Çünkü İstanbul sadece 81 ili ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm dünyayı ilgilendiren bir şehir. İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.