İBAN ile para gönderme artık değişti! Havale, FAST artık böyle işleyecek

Haber Global’de yer alan habere göre,bu yenilikle birlikte kullanıcılar FAST, EFT ya da havale yöntemleriyle IBAN numarası girerek ödeme yapmak yerine, karşı tarafın gönderdiği talebi onaylayarak işlemi tamamlayabiliyor. Bu sayede hem zaman kaybı önleniyor hem de rakam karışıklığı gibi hataların önüne geçiliyor.