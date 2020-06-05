İbadet aşkı engel tanımaz Kütahya'da cuma namazı şehrin meydanında kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süre yasak olan toplu namaz ibadeti, normalleşme adımları ile birlikte, bir takım kurallar dahilinde yeniden kılınmaya başlandı. Yasağın ardından bugün yurt genelinde ikinci kez toplu cuma namazı kılındı. Öte yandan Kütahya’da bugün kılınan cuma namazı sırasında ortaya müthiş görüntüler çıktı.