İbadet aşkı engel tanımaz Kütahya'da cuma namazı şehrin meydanında kılındı
Bugün Kütahya'nın birkaç ilçesinde cuma naması sırasında çekilen görüntüler, ibadet aşkının engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süre yasak olan toplu namaz ibadeti, normalleşme adımları ile birlikte, bir takım kurallar dahilinde yeniden kılınmaya başlandı. Yasağın ardından bugün yurt genelinde ikinci kez toplu cuma namazı kılındı. Öte yandan Kütahya’da bugün kılınan cuma namazı sırasında ortaya müthiş görüntüler çıktı.
Kent merkezinde Ulu cami başta olmak üzere belirlenen camiler ve alanlarda cuma namazı kılındı.
Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’na Simav ve Emet ilçelerinde ise futbol sahalarına seccadeleriyle gelen vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı.
Sosyal mesafeli cuma namazı
Sosyal mesafenin sağlanabilmesi için alanda çizgilerin çizildiği görüldü. Namaz kılanlar arasında 1.5 metrelik boşluklar bırakıldı.