Hyundai STARIA Camper Concept modelini otomobil tutkunlarına sundu

Tamamen entegre ve elektrikli olarak çalışan açılır tavan, park halindeyken daha aydınlık ve ferah bir yaşam alanı yaratırken, mutfak alanına erişimi de kolaylaştırıyor.

STARIA'nın aerodinamik verimliliğini koruyacak şekilde geliştirilen açılır tavan, sürüş sırasında rüzgar gürültüsünü ve sarsıntıyı azaltmaya da yardımcı oluyor. Tavanın geri kalanıyla aynı, gövde rengi yüksek kaliteli malzeme ile tamamlanan sistem, tek bir düğmeye dokunarak zahmetsizce açılıp kapanabiliyor.