Hyundai STARIA Camper Concept modelini otomobil tutkunlarına sundu
Hyundai, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen CMT (Karavan-Motor-Turizm) fuarında yeni STARIA Camper Concept modelini tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, artan talebi karşılamak ve kullanıcılara farklı deneyimler yaşatmak için geleceğe yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yenilenen tasarımı, güncellenmiş iç mekanı, iyileştirilmiş sürüş dinamikleri ve gelişmiş teknolojileriyle dikkati çeken yeni STARIA'dan türetilen STARIA Camper Concept, markanın geleceğe yönelik elektrikli konsept çalışması olarak öne çıkıyor.
Premium bir seyahat deneyimi için entegre açılır tavan, güneş enerjisi ve akıllı yaşam çözümleri sunan konseptin, seri üretime geçmesi halinde STARIA Elektrik temel alınarak geliştirilen tamamen elektrikli bir araç olması öngörülüyor.
Seyahat sırasında konforu, rahatlamayı ve kullanım kolaylığını artırmak amacıyla tasarlanan STARIA Camper Concept, Hyundai'nin özel amaçlı araç geliştirme konusundaki deneyimini, gerçek kamp ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımla bir araya getiriyor.
Tamamen entegre ve elektrikli olarak çalışan açılır tavan, park halindeyken daha aydınlık ve ferah bir yaşam alanı yaratırken, mutfak alanına erişimi de kolaylaştırıyor.
STARIA'nın aerodinamik verimliliğini koruyacak şekilde geliştirilen açılır tavan, sürüş sırasında rüzgar gürültüsünü ve sarsıntıyı azaltmaya da yardımcı oluyor. Tavanın geri kalanıyla aynı, gövde rengi yüksek kaliteli malzeme ile tamamlanan sistem, tek bir düğmeye dokunarak zahmetsizce açılıp kapanabiliyor.