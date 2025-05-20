Hyundai INSTER Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri...
Hyundai'nin minik elektrikli otomobili INSTER, Türkiye'de satışa sunuldu.
Advance donanım seviyesiyle tercih edilebilen yeni Hyundai INSTER fiyatı 1.319.000 TL olarak açıklandı.
Bu fiyat etiketiyle INSTER, Türkiye'de şu anda satışta olan en uygun fiyatlı ikinci elektrikli otomobil konumuna yerleşti.
TEK ŞARJLA 360 KİLOMETRE MENZİL-
Model, 49 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla yaklaşık 360 kilometre menzil sunuyor. Şarj tarafında ise hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80'e doluluk oranına yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor.
Hyundai INSTER, markanın Avrupa'da piyasaya sunduğu ilk küçük segment elektrikli modeli olma özelliği taşıyor. Bu da aracı sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de önemli kılıyor