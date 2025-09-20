BIST 11.294
Hyundai i30 Türkiye'ye geri döndü! Fiyatı belli oldu

Uuzun süredir Türkiye'de satışı bulunmayan Hyundai'in i30 modeli resmen Türkiye'ye geri döndü.

Hyundai i30 Türkiye'ye geri döndü! Fiyatı belli oldu - Resim: 1

Hyundai Motor Türkiye, yenilenen tasarımı ve 48 voltluk mild hibrit motor seçeneğiyle i30 modelini yeniden satışa sundu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, C segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan i30, modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve yüksek güvenlik donanımlarıyla dikkati çekiyor.

Hyundai i30 Türkiye'ye geri döndü! Fiyatı belli oldu - Resim: 2

i30'un 1,5 litrelik 48 voltluk mild hibrit benzinli turbo motoru, 140 beygir gücü ve 253 Nm tork üretiyor. Hyundai i30, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatıldı. 

Hyundai i30 Türkiye'ye geri döndü! Fiyatı belli oldu - Resim: 3

Bu sistem, vites geçişlerinin daha akıcı gerçekleşmesini sağlarken, mild hibrit yapısıyla şehir içi kullanımda emisyonun azalmasına ve yakıt verimliliğinin artmasına katkı sağlıyor.

Hyundai i30 Türkiye'ye geri döndü! Fiyatı belli oldu - Resim: 4

Gelişmiş güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor.

