Hyundai i30 Türkiye'ye geri döndü! Fiyatı belli oldu
Uuzun süredir Türkiye'de satışı bulunmayan Hyundai'in i30 modeli resmen Türkiye'ye geri döndü.
Hyundai Motor Türkiye, yenilenen tasarımı ve 48 voltluk mild hibrit motor seçeneğiyle i30 modelini yeniden satışa sundu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, C segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan i30, modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve yüksek güvenlik donanımlarıyla dikkati çekiyor.
i30'un 1,5 litrelik 48 voltluk mild hibrit benzinli turbo motoru, 140 beygir gücü ve 253 Nm tork üretiyor. Hyundai i30, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatıldı.
Bu sistem, vites geçişlerinin daha akıcı gerçekleşmesini sağlarken, mild hibrit yapısıyla şehir içi kullanımda emisyonun azalmasına ve yakıt verimliliğinin artmasına katkı sağlıyor.
Gelişmiş güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor.