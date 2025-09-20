Hyundai i30 Türkiye'ye geri döndü! Fiyatı belli oldu

Hyundai Motor Türkiye, yenilenen tasarımı ve 48 voltluk mild hibrit motor seçeneğiyle i30 modelini yeniden satışa sundu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, C segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan i30, modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve yüksek güvenlik donanımlarıyla dikkati çekiyor.