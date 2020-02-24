Huysuz Virjin'in ev hali sosyal medyanın dilinde
Türk eğlence sektörünün ve televizyon dünyasının en önemli isimlerinden olan Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin uzun süre sonra görüntülendi. Dursunoğlu en son bir reklam filmiyle ekranlarda gelmişti.
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen ve kabuğuna çekilen Seyfi Dursunoğlu'nun son hali ortaya çıktı.
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Müzisyen Gökhan Sezen ve Ayşe Ekiz, Seyfi Dursunoğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen bu fotoğraf sosyal medyaya düştü.
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Paylaşımı görenler, Dursunoğlu'nu çok özlediklerini ve onu fotoğraftan da olsa sağlıklı gördükleri için ne kadar mutlu olduklarını dile getirdi.
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Fotoğrafı hesabından paylaşan Gökhan Sezen'e, "Eksikliğini hissediyoruz güzel ve anlamlı bir ziyaret!", "Allah uzun ömürler versin, senelerdir ona hasretiz!", "Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz bizim için çok değerli bir isim. Çok seviyoruz!", "Çok özlemişiz kendisine sevgi ve saygılarımızı iletin lütfen!" gibi onlarca mesaj yağdı
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