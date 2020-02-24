Huysuz Virjin'in ev hali sosyal medyanın dilinde

Fotoğrafı hesabından paylaşan Gökhan Sezen'e, "Eksikliğini hissediyoruz güzel ve anlamlı bir ziyaret!", "Allah uzun ömürler versin, senelerdir ona hasretiz!", "Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz bizim için çok değerli bir isim. Çok seviyoruz!", "Çok özlemişiz kendisine sevgi ve saygılarımızı iletin lütfen!" gibi onlarca mesaj yağdı