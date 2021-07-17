Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm yıldönümü... Aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu...
Huysuz Virjin' olarak bilinen usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor
'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de hayatını kaybetmişti. 87 yaşında yaşamını yitiren Dursunoğlu, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Sevenleri Seyfi Dursunoğlu'nu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yad ediyor.
Nasıl Huysuz Virjin oldu?
Seyfi Dursunoğlu, 'Huysuz Virjin'in doğuşunu şu ifadelerle anlatmıştı:
“Beylerbeyi Kültür Cemiyeti’nde arkadaşlarımla birlikte Ramazan eğlenceleri yaparken, ‘Ben Virjin adını alıyorum’ dedim, o ismi sevdiğim için. Diğer arkadaşlar da eski ünlü kantocuların isimlerini aldılar. Komiklik olsun diye onlara lakaplar takardık: Pasaklı Peruz, Kıllı Nev. Neruz gibi…. Benimki yalnız Virjin.
Ama ben yönetiyorum işi: ‘O olmadı!’ Diyorum, ‘Bunu beceremiyorsunuz’ diyorum kıyamet koparıyorum. ‘Aaa ne kadar huysuzsun, seninki de Huysuz Virjin olsun!’ dediler bir gün.
"Huysuz Virjin’i seviyorum"
Yönettiğim için sevimsiz oluyorum; hep yönetici sevimsizdir ya. Herkesle münakaşa etmek zorunda kalıyorsun. Öylece Huysuz Virjin oldum. Sonra bu benim şovuma cuk oturdu. Huysuz Virjin’i seviyorum.