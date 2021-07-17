Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm yıldönümü... Aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu...

Nasıl Huysuz Virjin oldu?

Seyfi Dursunoğlu, 'Huysuz Virjin'in doğuşunu şu ifadelerle anlatmıştı:



“Beylerbeyi Kültür Cemiyeti’nde arkadaşlarımla birlikte Ramazan eğlenceleri yaparken, ‘Ben Virjin adını alıyorum’ dedim, o ismi sevdiğim için. Diğer arkadaşlar da eski ünlü kantocuların isimlerini aldılar. Komiklik olsun diye onlara lakaplar takardık: Pasaklı Peruz, Kıllı Nev. Neruz gibi…. Benimki yalnız Virjin.