Hüsrana uğrattı! Sıla Tarkan Hadise'ye fark atıp zirveye bakın kim yerleşti

Spotify Türkiye tarafından yayınlanan Yılın Sanatçıları 2020 listesi bazı sanatçılar için adeta hüsran tablosu oldu. Pop müziğin sevilen ismi Hadise ve Sıla ilk 100'e giremedi. Demet Akalın ise listeye 100'üncü olarak girdi. Tarkan ise 33'üncü olarak listede yer aldı. Pop müziğin yıldız isimlerine fark atıp zirveye yerleşen isim ise herkesi şaşırttı.



İşte 2020'nin sanatçılar...