Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Gülşen, İrem Derici, Hadise, Tarkan ve Aleyna Tilki'yi hüsrana uğradı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Gülşen, İrem Derici, Hadise, Tarkan ve Aleyna Tilki'ye fark atıp zirveye yerleşen isim şaşırttı.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
131
30. Yüksek Sadakat - Kafile
231
29. Kaan Boşnak - Beklenen Gemi
331
28. Güneş - Suçlarımdan Biri
431