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Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti

Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Gülşen, İrem Derici, Hadise, Tarkan ve Aleyna Tilki'yi hüsrana uğradı.

Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Gülşen, İrem Derici, Hadise, Tarkan ve Aleyna Tilki'ye fark atıp zirveye yerleşen isim şaşırttı. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti

30. Yüksek Sadakat - Kafile

231
Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti

29. Kaan Boşnak - Beklenen Gemi

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Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti

28. Güneş - Suçlarımdan Biri

431