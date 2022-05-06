Hüsrana uğradılar! Zirveyi gören inanamadı: Hadise Tarkan Gülşen İrem Derici Aleyna Tilki'yi ezdi geçti

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Gülşen, İrem Derici, Hadise, Tarkan ve Aleyna Tilki'ye fark atıp zirveye yerleşen isim şaşırttı.

İşte en çok dinlenen şarkılar...