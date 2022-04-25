Hüsrana uğradılar! Reytingde zirve bakın kimin: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Kaderimin Oyunu Yasak Elma
24 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Adı Sevgi, Survivor, Yasak Elma, Teşkilat ve Kaderimin Oyunu'nu hüsrana uğrattı.
Zeynep’in özgürlüğü, Emir’in Ekrem’e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep’i ayırmak için kolları sıvarken, Emir’in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif’in ona karşı güvenini sarsar. Emir’in ise Elif ve Levent’in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kaldığı Adı Sevgi reytingde hüsrana uğradı.
Doğan, Ekin’den kurtulurken, Kumru’ya Ekin’in onu terk ettiğini söyler. Handan, Kumru’nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız’la Asuman vardır. Sevilen dizi tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler, yeni takım arkadaşları ile üçüncü defa parkura çıktı. Yeni eleme adayının belirlendiği oyun sonunda, kazanan ayrıca ödülün de sahibi olduğu Survivor zirveye yerleşemedi.
Mahir, her şeye rağmen yanında durduğu Asiye'nin, Cemal'le ilişkisi olduğu şüphesiyle alt üst olmuştur. Asiye'yi büyük bir yüzleşme beklemektedir. Cemal ise hayal ettiği yeni hayat için adımlar atarken, çocuklarıyla kaybettiği zamanları telafi etme isteğiyle yanıp tutuştuğu Kaderimin Oyunu tekrar bölümüyle reytingde ilk 10'a giremedi.