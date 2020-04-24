Hüsnü Şenlendirici oğlu Ergün'ü Peri Özdolgun ile evlendirdi!
5 sene önce İzmir'in Bergama ilçesinde satın aldığı çiftliğine yerleşen klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, kendisi gibi klarnet sanatçısı olan oğlu Ergün'ü Peri Özdolgun ile evlendirdi.
Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, doğup büyüdüğü İzmir'in Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. Geçtiğimiz günlerde yerleştiği çiftliğinde yetiştirdiği sebze, meyve ile gündeme gelen Şenlendirici ailesinden sevindiren bir haber geldi.
"Oğlu dünyaevine girdi": Usta sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendirici hayatını Peri Özdolgun ile birleştirdi. Çiftlikte kıyılan nikaha korona salgını ötürü nedeniyle sadece aile üyeleri katıldı. Şenlendirici oğlu ve gelininin fotoğrafını 'Evimiz Şenlendi' yazısıyla Instagram hesabından paylaştı.
"Çiftliğinde yeni bir hayat sürüyor": Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı.
İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası’nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, kasket takıp, çizme giyerek çiftliğinde çapa yapıp, domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor.