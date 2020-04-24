Hüsnü Şenlendirici oğlu Ergün'ü Peri Özdolgun ile evlendirdi!

İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası’nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, kasket takıp, çizme giyerek çiftliğinde çapa yapıp, domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor.