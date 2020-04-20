Hüsnü Şenlendirici koronadan kaçtı çiftçilik yapmaya başladı
Hüsnü Şenlendirici, memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde 5 sene öncesinden satın aldığı çiftliğinde köy hayatı yaşamaya başladı. Şenlendirici, çiftliğinde traktör sürüyor, sebze ve meyve yetiştiriyor.
Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası'nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.
Kasket takıp, çizme giyerek çiftliğinde çapa yapıp, domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor. Şenlendirici, çiftliğinde ayrıca 30 tavuk, 10 kadar keçi ve koyun besliyor.
"Sebzelerimi kendim yetiştiriyorum": Ata topraklarında tarımla uğraşırken müzik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "İhtiyacım olan sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal bir şekilde kendim ekip, yetiştiriyorum' dedi.
Ata topraklarında tarımla uğraşırken müzik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "Toprağın besin zinciri için en başta gelen ve çok önem verilmesi gereken yer olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de ihtiyacım olan sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal bir şekilde kendim ekip, yetiştiriyorum.