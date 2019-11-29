Hüsnü Çoban'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı
Efsane dizi Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından mini elbiseli pozunu paylaştı.
14 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile tanıdığımız Yüsra Geyik, Ozan Güven ile gizemli ilişkisinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
116
Sosyal medya hesabı Instagram'da 242 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı mini elbisesiyle beğenileri toplayan Geyik, sosyal medyaya damga vurdu.
216
Yüsra Geyik'in Instagram'a bu damga vuran fotoğrafı, "Benim kendimle olan savaşımda, kazananın sen olma ihtimali var mı?" notuyla, yer aldı.
316
Kırmızı mini elbisesiyle zıplarken fotoğraf paylaşan Geyik, "Taş gibi kızsın", "Harikasınız" ve "Çok güzelsin" gibi birçok yorum alırken beğeni yağmuruna da tutuldu.
416