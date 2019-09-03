Hüsnü Çoban'ın kızı kadroya katıldı Arka Sokaklar'ın yeni bombasına bakın!

Bez Bebek, Beşinci Boyut, Sis ve Gece, Doksandokuz – Kimse Yoksa O Var, Kayıp Prenses, Yemin, İyilik Kervanı ve Umut Yolcuları gibi birçok dizide rol alan Manolya Aşık son olarak Şule Çoban karakterine hayat veriyordu.