Hurşit nasıl öldü? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da TT olan ayrılık

Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri bir süre duran ardından yeniden çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yeni bölümü yayımlandı. Heyecan dolu bir EDHO'nun final bölümü ise nefesleri kesti. Sosyal medyada TT Listesine 'hurşit' etiketi ile giren dizideki ayrılık EDHO fanatiklerini üzdü.