Hurşit nasıl öldü? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da TT olan ayrılık
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hurşit karakteri 'ölüm' sahnesi ile veda etti. Hurşit karakterinin ölümü dizi fanatiklerinin tepkisini çekti. İşte Hurşit'in ölüm sahnesi:
Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri bir süre duran ardından yeniden çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yeni bölümü yayımlandı. Heyecan dolu bir EDHO'nun final bölümü ise nefesleri kesti. Sosyal medyada TT Listesine 'hurşit' etiketi ile giren dizideki ayrılık EDHO fanatiklerini üzdü.
Nefes kesen anların yaşandığı dizide Hızır'ın en yakın iki adamı vuruldu. EDHO finalinde Hızır Çakırbeyli'nin mekanına yapılan saldırıda kurşunlara ilk hedef olan Fahri oldu.
Saldırıya hazırlıksız yakalanan Fahri aldığı mermi darbeleri ile yere yığılıp kalırken onun imdadına silah seslerini duyan Hurşit koştu.
Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit de saldırıda kurşun yağmuruna tutuldu. Karşılık veremeyen Hurşit mermi darbeleri ile yere düştü.