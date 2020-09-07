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Hürriyet'ten ayrılmıştı! İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

Araştırma haberleri ve yorumlarıyla adından söz ettiren deneyimli gazeteci İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu.

40 yaşındaki deneyimli gazeteci İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde Şeyda Sayar ile nikah masasına oturmuştu. Muhabirlik, yorumculuk yapan Saymaz'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu.

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İsmail Saymaz 18 yıllık çalışma hayatı geçirdiği Hürriyet gazetesinden Mart ayında ayrılmıştı. 

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Saymaz, Hürriyet'ten ayrılmasının nedeni olarak kendisine iki şart sunulduğunu ve bu şartları kabul etmediğini belirtmişti.

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Deneyimli ismin Sözcü gazetesi ile el sıkıştığı öğrenildi.

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