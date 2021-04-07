Hurmanın faydaları neler Ramazan'da hurmanın kerameti meğer bundanmış!
Ramazanda kabızlık oruç tutanların en büyük sorunu. Hurma ise kabızlığı gidermede en etkili besinlerden. Sabri Ülker Vakfı, Ramazan sofralarının baş tacı hurmanın faydalarına dikkat çekiyor.
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, kabızlıktan kan şekerinin düzenlenmesine, kilo alımının önüne geçmesinden hazımsızlığa kadar bir çok derde deva. İşte iftar sofrasının baş tacı olan hurmanın kerameti;
Orucu hurma ile açmak iftarda fazla yemeyi önler : Karbonhidrat, mineral, vitamin, doymamış yağ asitleri ve proteinin yanı sıra lif bakımından da son derece zengin bir meyve olan hurma, özellikle su ile tüketildiğinde tokluk hissi sağlıyor. Bu özelliği nedeniyle orucun hurma ve su ile açılması, iftarda aşırı yemeyi, ani kan şekeri ve kan basıncı artışlarını önleyebilir ve vücut ağırlığı denetimine yardımcı olur.
Sahurda hurma tüketmek kan şekerini düzenler: Hurma, besin bileşimi sayesinde, zihinsel ve fiziki yorgunluğu azaltan bir meyvedir. Sahurda 1-2 adet hurma tüketmek gün içerisinde, kan şekerini düzenlemeye ve kan şekeri düşüklüğüne bağlı baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte hurma içerdiği B vitaminleriyle sinir sistemini destekleyerek ve gün içinde artan stresi yönetmeye de yardımcı olabilir. Sahur ve iftarda tüketilen hurma oruçlu iken alınamayan vitamin ve minerallerin karşılanmasına da destek olabilir.
Hazımsızlık ve kabızlığı önler: Lif içeriği ile toplam günlük lif alımına katkı sağlayan hurma, oruç süresince yavaşlayan sindirim sistemini canlandırmaya ve böylelikle kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Yine karbonhidrat, lif ve protein içeriği ile tokluk hissini sağlayan hurma iftarda aşırı yemeyi ve buna bağlı olarak görülen hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarını önleyebilir.