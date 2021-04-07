Hurmanın faydaları neler Ramazan'da hurmanın kerameti meğer bundanmış!

Orucu hurma ile açmak iftarda fazla yemeyi önler : Karbonhidrat, mineral, vitamin, doymamış yağ asitleri ve proteinin yanı sıra lif bakımından da son derece zengin bir meyve olan hurma, özellikle su ile tüketildiğinde tokluk hissi sağlıyor. Bu özelliği nedeniyle orucun hurma ve su ile açılması, iftarda aşırı yemeyi, ani kan şekeri ve kan basıncı artışlarını önleyebilir ve vücut ağırlığı denetimine yardımcı olur.