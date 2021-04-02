Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır listesinde neler var 1 haftada 7 kilo verin!

Ender Saraç'ın en çok tercih edilen hurma yoğurt diyeti kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için ideal. Hurma lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Bu diyette günlük 900 kalori alacaksınız.