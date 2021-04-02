Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır listesinde neler var 1 haftada 7 kilo verin!
Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti olan hurma yoğurt diyetiyle haftada 5 ila 7 kilo verebilirsiniz. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyet tam da göbeğini eritmek isteyenlere göre.
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız Nisan ve mayıs aylarında yapacağınız hurma yoğurt diyeti sizin için en hızlı çözüm olacaktır. Bu diyet sayesinde metabolizma hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflayabileceksiniz. Hurma yoğurt diyetini hamile ve şeker hastası olanlar yapamaz.
Ender Saraç'ın en çok tercih edilen hurma yoğurt diyeti kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için ideal. Hurma lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Bu diyette günlük 900 kalori alacaksınız.
HURMA DİYETİ : Ender Saraç tavsiyeli bu diyette hurma, yoğurt, yeşil çay ve su dışında bir şey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yürümeniz gerekiyor.
HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?
Hurma diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.