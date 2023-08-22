Hurdalıkta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı! Alevler aydınlatma direklerini eritti
Antalya Manavgat'ta mobilya atıklarının bulunduğu tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken korku dolu anlar yaşandı.
Sanayi Mahallesi 2069 Sokak Sanayi Sitesi ek bloklarda hurda yığınlarının bulunduğu boş arsada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sünger ve mobilya hurdalarından oluşan yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yükselen alevler yol kenarındaki yüksek gerilim hatlarının ve aydınlatma direklerindeki lambaların zarar görmesine neden oldu.
İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesine rağmen sünger ve diğer yanıcı maddeler yüzünden yangın uzun süre söndürülemedi.