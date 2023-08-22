Hurdalıkta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı! Alevler aydınlatma direklerini eritti

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesine rağmen sünger ve diğer yanıcı maddeler yüzünden yangın uzun süre söndürülemedi.