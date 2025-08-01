Hurda demirlerden "Van Gölü Canavarı" heykeli yaptı! Öyle bir fiyata sattı ki...
Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii'nin tasarladığı "Van Gölü Canavarı" heykeli, büyük ilgi gördü. Heykel, bir işletme sahibi tarafından satın alındı.
2016'da Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başlayan 56 yaşındaki heykeltıraş Mutii, Tuşba ilçesindeki Marangozlar Sitesi'nde kurduğu küçük atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürüyor.
Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destekle tanınan Mutii'nin hurdacılardan topladığı 600 kilogramlık demir parçalarından yaptığı "Van Gölü Canavarı" heykeli kısa sürede ilgi gördü.
Vida, cıvata, motor parçası, inşaat demiri ve çivi kullanılarak yapılan 5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğindeki sembolik heykel, 350 bin liradan bir işletme sahibine satıldı.
Van Kalesi'nin karşısında yöresel yemeklerin hazırlandığı işletmenin önünde sergilenmeye başlanan heykel, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.