Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir toksinlerin atılmasını sağlıyor!

Kanserle savaşır

Hünnap içeriğindeki fenolik bileşikler, insan vücudunda serbest radikallere bağlanarak, lipooksijenaz enzimini inaktif hale getiren güçlü antioksidan yapıya sahiptir. Bu yapı ile kanserli hücrelerde anormal üremenin önüne geçmek ve kanserli hücre oluşumunu önleyecek niteliktedir. Son yıllarda insan doku ve hücre kanserleri için, Meme, Akciğer, Prostat, Baş – Boyun, Servikal ve Kan kanseri gibi türlerin üstünde durulmuş. Bu türler için anormal hücre üremesinin önüne geçebilmesi için Hünnap öz içeriğindeki optimal dozun 60 mikrogram olduğu kanaatine varılmıştır.