Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir toksinlerin atılmasını sağlıyor!
Anavatanı Çin olan hünnap meyvesi tarih boyunca pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Hünnabın en önemli faydalarından biri de vücuttaki toksinleri atması...
Hünnap ilk olarak Çin’de yetiştirilen ve ortalama 7000 yıldan bu yana gıda olarak ve tıbbi amaçla değerlendirilen bir bitkidir. Hünnap “hayatın meyvesi” olarak da adlandırılıyor.
Lezzetli bir meyve olmakla birlikte hünnap, vücuttaki pek çok sisteme de iyi gelmektedir. İşte hünnap meyvesinin insan sağlığı açısından bilinmeyen faydaları...
Kanserle savaşır
Hünnap içeriğindeki fenolik bileşikler, insan vücudunda serbest radikallere bağlanarak, lipooksijenaz enzimini inaktif hale getiren güçlü antioksidan yapıya sahiptir. Bu yapı ile kanserli hücrelerde anormal üremenin önüne geçmek ve kanserli hücre oluşumunu önleyecek niteliktedir. Son yıllarda insan doku ve hücre kanserleri için, Meme, Akciğer, Prostat, Baş – Boyun, Servikal ve Kan kanseri gibi türlerin üstünde durulmuş. Bu türler için anormal hücre üremesinin önüne geçebilmesi için Hünnap öz içeriğindeki optimal dozun 60 mikrogram olduğu kanaatine varılmıştır.
Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelir
Halk arasında diğer bir yaygın kullanımı, hipoglisemiyi önlemesi üzerinedir. Bu kullanım yapılan çalışmalarla da desteklenmiştir. Hünnap tüketimi pankreas beta hücreleri üzerinde insülin sentezini artıcı etkisi bulunmaktadır.