Hüner Coşkuner küpeleriyle mi gömüldü? Ablasından merak edilen soruya yanıt
Kansere yenik düşen ses sanatçısı Hüner Coşkuner’in cenaze namazı öncesi konuşan ablası Deniz Coşkuner küpe iddialarına ilişkin olarak, “Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz” ifadelerini kullandı.
Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 58 yaşındaki Hüner Coşkuner, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden yoğum bakıma alındığı açıklaması yapılan Hüner Coşkuner'in saat 22.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı hastanenin açıklaması şöyle: "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır"
Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner’in cenazesi Şakirin Cami’inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı.
Coşkuner’in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner’in sevenleri cami avlusunu doldurdu.
Tekerlekli sandalyede taziyeleri kabul etti: Kalabalıktan dolayı görevliler sık sık sosyal mesafeye uyalım ikazı yaptı. Cenazeye Safiye Soyman, Haluk Ulusoy, Gül Erda (yakın arkadaşı) gibi ünlü simalar katıldı. Annesi Fatma Yavaş (95) tekerlekli sandalyede taziyeleri kabul etti.