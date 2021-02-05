Hüner Çoşkuner kaç yaşında neden öldü hastalığı nedir? Hüner Çoşkuner evli mi
Türk sanat müziğinin sevilen ismi Hüner Çoşkuner tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Hüner Çoşkuner'in ölüm nedeni ise kemik iliği kanseri. Peki ölümü ile sevenlerini yasa boğan Hüner Çoşkuner kimdir, hiç evlendi mi, çocuğu var mı? Hüner Çoşkuner'in 17 yıl birlikte yasadığı sevgilisi kimdir?
Türk sanat müziğinin en güzel seslerinen biri olan Hüner Çoşkuner bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani ölümü ile ailesini ve sevenlerine yasa boğan Hüner Çoşkuner'in hayatı da merak edildi. 57 yaşında kemik iliği kanserine yenik düşen Hüner Çoşkuner hiç evlendi mi, O benim hayata toz pembe bakan gözüm dediği 17 yıllık sevgilisi kimdi?
Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hüner Çoşkuner'den kahreden ölüm haberi akşam saatlerinde geldi. Kemik iliği kanseriyle uzun süredir savaşan sevilen sanatçı, savaşı kaybetti ve kansere yenik düştü. Ölümünün ardından sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yolladı, taziyede bulundu.
k albümünü 1987 yılında çıkaran ünlü sanatçı, 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı çalışması ile müzik dünyasında büyük çıkış yakalamıştı. Yardım derneklerinde gönüllü çalışan sanatçının çok sayıda hayran kitlesi bulunuyor. İşte, Hüner Coşkuner'in hayatıyla ilgili bilgiler.
Sanata küçük yaşlarda başlayan, Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli gibi isimlerden ilham alan Coşkuner, sosyal sorumluluk projelerine kendisini adamıştı. Coşkuner, Türkiye'nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasında kabul gördü.