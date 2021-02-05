Hüner Çoşkuner kaç yaşında neden öldü hastalığı nedir? Hüner Çoşkuner evli mi

Türk sanat müziğinin en güzel seslerinen biri olan Hüner Çoşkuner bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani ölümü ile ailesini ve sevenlerine yasa boğan Hüner Çoşkuner'in hayatı da merak edildi. 57 yaşında kemik iliği kanserine yenik düşen Hüner Çoşkuner hiç evlendi mi, O benim hayata toz pembe bakan gözüm dediği 17 yıllık sevgilisi kimdi?