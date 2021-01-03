Hümeyra büyük acının ardından ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Zor aylar geçiren 73 yaşındaki Hümeyra aylar sonra ortaya çıktı.
Şarkıcı, besteci ve oyuncu Hümeyra yaşadığı büyük acının ardından aylar sonra ilk kez görüntülendi. 2 gündür oğlundan haber alamayan Hümeyra, evin kapısını açtırdığında hayatının şokunu yaşamıştı.
47 yaşındaki oğlu Sadıt Bigat'ı geçtiğimiz yaz kalp krizi sebebiyle kaybeden usta sanatçı Hümeyra, beş ay sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı.
Metin yazarı oğlu Sadık Bigat'ın vefatı sonrası hayli zayıfladığı görülen Hümeyra, torununa oyuncak aldığını söyledi.
73 yaşındaki oyuncu, "Bugün torunumun doğum günü. Aylar sonra ilk kez dışarı çıkıyorum. İyi değilim işte, ne kadar iyi olabilirim ki?" dedi.