Hümeyra ayakta duramadı! Oğlu Sadık Bigat'ın cenazesinde eşi yıkıldı
Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Hümeyra ayakta duramazken, Sadık Bigat'ın eşi de bitkin bir haldeydi.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, önceki gün evinde ölü bulunmuştu. Onu evde bulan da aramalarına cevap alamayınca merak edip evine giden Hümeyra olmuştu. Eşi ve çocukları kent dışında olan Sadık Bigat'ın kalp krizi geçirip öldüğü tespit edilmişti. Hümeyra oğlunu son yolculuğuna uğurlarken yıkılmış bir haldeydi.
47 yaşındaki Sadık Bigat için Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şarkıcı Hümeyra oğluna veda anlarında hayli güçlük yaşadı.
Sadık Bigat'ın eşi Serra Bigat da cenazede hayli bitkin bir durumdaydı. Sadık Bigat evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği gün, eşi Serra Bigat çocuklarıyla birlikte şehir dışındaydı.
Cenazeye gelen Hümeyra'nın taziyeleri kabul ederken, ayakta güçlükle durduğu görüldü.