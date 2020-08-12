Hümeyra ayakta duramadı! Oğlu Sadık Bigat'ın cenazesinde eşi yıkıldı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, önceki gün evinde ölü bulunmuştu. Onu evde bulan da aramalarına cevap alamayınca merak edip evine giden Hümeyra olmuştu. Eşi ve çocukları kent dışında olan Sadık Bigat'ın kalp krizi geçirip öldüğü tespit edilmişti. Hümeyra oğlunu son yolculuğuna uğurlarken yıkılmış bir haldeydi.