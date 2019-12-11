Hülya Kuran eşi ve çocukları kimdir? Hülya Kuran'ın gençlik haline bakın

ATV'de Esra Erol'un programında yer alan avukat Hülya Kuran eşi ve çocukları ile mutlu bir evliliğe sahip. Kocası Selami Kuran hukuk profesörü, Ahmet Kuran adında bir oğlu ile Zeynep Kuran adında bir kızı var. Saray yavrusu gibi bir evde yaşayan Hülya Kuran ile eşi arasında yaş farkı çokmuş gibi görünüyor. Ancak 23 yıl önceki düğün fotoğraflarına bakıldığında durum anlaşılıyor.