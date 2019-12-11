Hülya Kuran eşi ve çocukları kimdir? Hülya Kuran'ın gençlik haline bakın
Esra Erol'un avukatı olarak tanıdığımız Hülya Kuran hayli genç görünsede boyuncu kızı ve oğlu var. Hülya Kuran'ın eşi ise kendisinden hayli yaşlı görünüyor. İşte Lüks bir evde yaşayan Hülya Kuran'ın kocası ve çocukları:
ATV'de Esra Erol'un programında yer alan avukat Hülya Kuran eşi ve çocukları ile mutlu bir evliliğe sahip. Kocası Selami Kuran hukuk profesörü, Ahmet Kuran adında bir oğlu ile Zeynep Kuran adında bir kızı var. Saray yavrusu gibi bir evde yaşayan Hülya Kuran ile eşi arasında yaş farkı çokmuş gibi görünüyor. Ancak 23 yıl önceki düğün fotoğraflarına bakıldığında durum anlaşılıyor.
Esra Erol'un programında zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla bilinen Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor. Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli.
Hülya Kuran üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturmuş. Eşinin ismi Selami Kuran... Bu fotoğraf da 1996 yılındaki düğünlerinden bir kare...
Hülya Kuran ile eşi Selami Kuran'ı görenler aralarında büyük bir yaş farkı olduğunu sanıyor. Ancak gerçekte arada fazla bir yaş farkı yok. Sadece kocası Selami Kuran yaşını gösterirken Hülya Kuran, kozmetik sektörünün nimetleri ile genç görünüyor.