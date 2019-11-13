Hülya Koçyiğit'ten Diriliş Ertuğrul'a övgüler damadı Engin Altan Düzyatan oynuyordu
Hülya Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisini öve öve bitiremedi.
Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun 40. toplantısı nedeniyle bulunan Hülya Koçyiğit, toplantının ardından gazetecilerle sohbet etti. Türk sinema ve dizilerinin dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edildiğini söyleyen Koçyiğit, Diriliş Ertuğrul dizisine övgüler dizdi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit, "Sektör için olağanüstü bir kazanç. Ülkemiz için de ekonomik olarak bir kazanç. Hakikaten sinema ve dizi turizminde dünya ikincisiyiz. Bütün dünya ülkelerine dizilerimiz satılıyor, pazarlanıyor. Bu çok hoş bir şey." dedi.
Koçyiğit, dizi ve sinema turizminin Türk kültürü adına avantaja çevrilmesi gerektiğini vurgulayarak "Geçenlerde bir eleştirim olmuştu. Tamam, para kazanıyoruz, tanınıyoruz. Bunların hepsi güzel. Fakat ne kadar çok Türk kültürünü aktarabiliyoruz? Bunu eleştirmiştim. Gönül diliyor ki bu dizilerimiz, filmlerimiz yoluyla gerçekten kendi kültürümüzü aktarabilelim dünyaya." diye konuştu.
"Diriliş Ertuğrul çok iyiydi"
Türkiye'nin geniş bir tarihinin olduğunu belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:
"Olağanüstü bir tarihimiz, coğrafyamız var. Gelmiş geçmiş bu kadar medeniyetler var. Gönlüm biraz Türk kültürünün biraz daha ön planda olmasını istiyor. Elbette modern çağ, modern yaşam ilgi görüyor.''