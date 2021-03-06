Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımları olay! Hamileliği yalanlamıştı

Aslışah Alkoçlar, 5 Şubat'ta uzun bir süredir beraber olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile evlendi. İsteme töreninden nişanına, düğününe kadar çok konuşulan Alkoçlar'ın hızı ise dikkat çekmişti. Jet evliliğin sebebinin hamilelik olduğu iddia edilmişti.