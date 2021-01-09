Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı pistin tozunu attırdı
Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir tören ile nişanlandı.
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ evlilik yolunda önemli bir adım daha attı. Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
Aile arasında bir nişan töreni yapan çifti yalnız bırakmayan abla Neslişah Alkoçlar, nişan törenindeki bir kareyi Instagram hesabından yayınlayarak "Canımın içi çok mutlu ol" dedi.
Aslışah Alkoçlar mavi nişan elbisesi ile duru güzelliğiyle göz kamaştırırken, Neslişah Alkoçlar da siyah kıyafetiyle şıklığını yine konuşturdu.
Sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, mutlu geceyi bu romantik kare ile ölümsüzleştirdi.