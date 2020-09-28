Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar iflas etti! Engin Altan Düzyatan da damadı...
Hülya Koçyiğit'in damadı, Engin Altan Düzyatan'ın ise kayınpederi olan Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik Ve Turizm AŞ’nin iflasına karar verildi.
Oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik Ve Turizm AŞ’nin iflasına karar verildi. 17 Eylül saat 16.40’da verilen karar sonrası şirketin dosyası iflas müdürlüğüne gönderildi. Hülya Koçyiğit'in kızı ve bir dönemin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar ile evli olan Ender Alkoçlar, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kayınpederi.
Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Ender Alkoçlar 1.5 yıl önce konkordato talep etmişti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bünyesinde Alaçatı, Bodrum ve Kemer’deki üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ için tedbir kararı verilmişti.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, geçen aylarda görülen Alkoçlar Otelcilik’in konkordato davası olumsuz sonuçlanmıştı. Gerekçe, usule aykırı yapılan birtakım ödemeler olarak gösterilmişti.
Mahkeme daha önce verdiği tedbir kararını da kaldırınca, şirket hacizlere karşı korumasız duruma gelmişti.