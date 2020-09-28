Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar iflas etti! Engin Altan Düzyatan da damadı...

Oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik Ve Turizm AŞ’nin iflasına karar verildi. 17 Eylül saat 16.40’da verilen karar sonrası şirketin dosyası iflas müdürlüğüne gönderildi. Hülya Koçyiğit'in kızı ve bir dönemin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar ile evli olan Ender Alkoçlar, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kayınpederi.