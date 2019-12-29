Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan tanışma hikayesi! Yarışmada aralarında geçen ilginç diyalog
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan TRT2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programına konuk oldu. Koçyiğit ve Pekkan anılarını yad ettiler.
Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit bu hafta programına Ajda Pekkan'ı konuk aldı. Film Gibi Hayatlar programında Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın birlikte katıldıkları Ses Dergisi yarışmasındaki anıları damga vurdu.
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Ses Dergisi yarışmasına fotoğrafını babasının bir arkadaşının gizlice gönderdiğini ve kendisini dergide gördüğünde çok şaşırdığını anlattı.
Hülya Koçyiğit de o günlere dair anısını paylaştı:
“Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Metin Erksan ‘Susuz Yaz’ filminde beni oynatmaya karar verdikten sonra bu yarışmaya katılmamı istemişti. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama ‘Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, öyle görüntünüzü alacağız’ dediler.
Soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses ‘Ben bikini giyeceğim, sen benim mayomu giyebilirsin’ dedi. Dostluğumuz o gün başladı. Ne mutlu ki seni tanıdım.”