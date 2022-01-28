Hülya Koçyiğit Fatma Girik'in cenazesinde ne dedi AK Parti-CHP mesajına tepki yağıyor!

"Seni çok özleyeceğiz Fatma! Çok çok özleyeceğiz"

Girdiği ortama hemen sıcaklık getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk Sineması denince hepimizin aklına ilk o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma! Çok çok özleyeceğiz. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. O güzelim filmlerini, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini... Ama filmleri ile kendi tarzını yarattı.