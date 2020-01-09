Hülya Koçyiğit 'Emekliler devlete yüktür demedim' diyerek açıklama yaptı

Yaşar Okuyan, Hülya Koçyiğit'in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia etti. Koçyiğit ise, Okuyan'ın bu iddiasına, "Emekliler devlete yüktür, şeklinde bir ifadem kesinlikle olmamıştır. Ben de emekliyim" sözleriyle yanıt verdi.