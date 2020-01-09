Hülya Koçyiğit 'Emekliler devlete yüktür demedim' diyerek açıklama yaptı
Yaşar Okuyan, Hülya Koçyiğit'in 'Emekliler devlete yüktür' dediğini iddia edince sosyal medyada ortalık karıştı. Koçyiğit, eleştirilerin hedefi haline geldi.
Sosyal medyada, Hülya Koçyiğit’in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia edildi. Bu iddia sosyal medyayı karıştırdı ve Twitter’da gündeme geldi. Herkes Hülya Koçyiğit'i eleştirirken ünlü oyuncudan açıklama gecikmedi.
Yaşar Okuyan, Hülya Koçyiğit'in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia etti. Koçyiğit ise, Okuyan'ın bu iddiasına, "Emekliler devlete yüktür, şeklinde bir ifadem kesinlikle olmamıştır. Ben de emekliyim" sözleriyle yanıt verdi.
Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’a konuşan Hülya Koçyiğit, Yaşar Okuyan’ın Halk TV’de kendisiyle ilgili açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Ben de emekliyim" dedi.
Hülya Koçyiğit, SODER (Sinema Oyuncuları Derneği) başkanlığı döneminde oyuncuların emeklilik hakkı kazanması için çalışmalar yapmıştı.