Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bakın neler söyledi 'Gurur duyuyorum'
Hülya Koçyiğit, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayatım Sinema' başlıklı söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sinemayla ilgi açıklamalarda bulundu.
Hülya Koçyiğit, Sultanbeyli Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen 'Hayatım Sinema' başlıklı söyleşiye katıldı. Koçyiğit, kariyeri hakkında açıklamalar yapığı, bilgiler verdiği söyleşide bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok saygı duyduğunu ve onu takdir ettiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Yaptığı doğruların yanında duruyorum. Çünkü ülkemi düşünüyorum. Ülkemle ilgili sorumluluk hissediyorum. Bu ülkeye katılan her bir damla benim için saygı değer. Dolayısıyla ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan eserleriyle anılır.''
''O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum."
Kariyeri hakkında ise 1963'te girdiği Türk sinemasında bir süre sonra tecrübe kazandıkça ve yaşadığı toplumu, kadınları gözlemledikçe yer aldığı projelerden tatmin olmamaya başladığını söyleyen Hülya Koçyiğit, bu konuda şunları söyledi: