Hülya Koçyiğit bunları ilk kez anlattı meğer köy evlerinde yatıp kalkmış

Usta sanatçı, sinemada yapılan işlerle ilgili çok umutlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Gençler çok cesurlar, girişkenler ve özgüvenliler. Sinema adına çok umutluyum. Bizim sinema yaptığımız dönemdeki imkansızlıklar içerisinde değiller. Dijital gibi bir imkanları var. Maddi imkanlar, teknolojik imkanlar fazla ve dünyayla iletişim mümkün" ifadelerini kullandı.

Ankara’nın hayatındaki yerine değinen Koçyiğit, "Ankara’da iki dönem okudum. Lise dönemimde de Ankara’ya gelmiştim. Ankara benim için arkadaşlık, dostluk. Benim için Ankara çok şey ve her fırsatta da geliyorum buraya. Benim okuduğum yıllardan sonra o kadar çok değişmiş ki gözlerime inanamıyorum. Elbette çok modern bir şehir olmuş, hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sanat iltifata tabiidir. Sanat ilgi görmezse kaçar. Bugünün gençlerini burada görmek çok hoşuma gitti" diyen usta oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Bir insanın en güzel dönemi talebelik dönemidir. Hayata hazırlandığınız bu yıllar en önemli yıllarınız. Birçok şeyi öğrenmek için bu yıllardasınız. Değerini bilin."