BIST 1.375
DOLAR 7,89
EURO 9,42
ALTIN 439,20

Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo dizisine transfer oldu

Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo dizisine transfer oldu

SHOW TV'nin izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizisi Ramo, usta oyuncu Hülya Gülşen ile anlaştı. Gülşen, sevilen dizinin kadrosuna görme engelli profesörü canlandıracak.

Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo dizisine transfer oldu

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Ramo, aksiyon dolu serüvenine hız kesmeden devam ediyor. İddialı yapım kadrosuna bu kez usta oyuncu Hülya Gülşen'i kattı.

17
Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo dizisine transfer oldu

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Ramo, güçlü kadrosuna usta oyuncu ile devam edecek. Hülya Gülşen, yeni katılacağı dizide, görme engeli olan profesör Tezer Bilen rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.

27
Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo dizisine transfer oldu

Fizik profesörünü canlandıracak olan Gülşen'in hangi bölümle ekrana geleceği ise henüz belli değil.

37
Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo dizisine transfer oldu

Peki Hülya Gülşen kimdir?

14 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hülya Gülşen, Ankara Devlet Konservatuarı'na, özel bir sınavla 14 yaşında girdi. 

47