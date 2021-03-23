Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo dizisine transfer oldu
SHOW TV'nin izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizisi Ramo, usta oyuncu Hülya Gülşen ile anlaştı. Gülşen, sevilen dizinin kadrosuna görme engelli profesörü canlandıracak.
Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Ramo, aksiyon dolu serüvenine hız kesmeden devam ediyor. İddialı yapım kadrosuna bu kez usta oyuncu Hülya Gülşen'i kattı.
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Ramo, güçlü kadrosuna usta oyuncu ile devam edecek. Hülya Gülşen, yeni katılacağı dizide, görme engeli olan profesör Tezer Bilen rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.
Fizik profesörünü canlandıracak olan Gülşen'in hangi bölümle ekrana geleceği ise henüz belli değil.
Peki Hülya Gülşen kimdir?
14 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hülya Gülşen, Ankara Devlet Konservatuarı'na, özel bir sınavla 14 yaşında girdi.