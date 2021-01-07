Hülya Avşar'ın yüzündeki morlukların sırrı çözüldü estetik yaptırdı denmişti

Şimdilerde Yaş 19 dizisi için hazırlanan Hülya Avşar, sete çıkmadan önce kızı Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar ile birlikte Bursa'da tatilin keyfini çıkardı. Spora olan ilgisi herkes tarafından bilinen Hülya Avşar, tatilde bolca kayak keyfi yaptı. Tatil fotoğraflarını ise Instagram'dan paylaştı.