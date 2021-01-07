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Hülya Avşar'ın yüzündeki morlukların sırrı çözüldü estetik yaptırdı denmişti

Yılbaşında Bursa'da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile birlikte tatil yapan Hülya Avşar'ın yüzündeki morlukların sırrı çözüldü.

Şimdilerde Yaş 19 dizisi için hazırlanan Hülya Avşar, sete çıkmadan önce kızı Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar ile birlikte Bursa'da tatilin keyfini çıkardı. Spora olan ilgisi herkes tarafından bilinen Hülya Avşar, tatilde bolca kayak keyfi yaptı. Tatil fotoğraflarını ise Instagram'dan paylaştı.

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Avşar'ın fotoğraflarındaki detay ise kimsenin gözünden kaçmadı. Yüzünde morluklar olduğu görülen Avşar kızının estetik yaptırdığı iddiası hızla yayıldı. Yüzündeki şişlik ve morluğa benzeyen halleri estetiğe yorulunca ise Avşar hamlesini yaptı.

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Yorumlar üstüne dağda kayak yaptığı anları Avşar, Instagram hesabından yayımladı. Avşar'ın yüzüne is sürdüğü görüldü. 

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Böylece estetik yaptırdığı iddia edilen Avşar'ın yüzündeki morlukların nedeni çok başka çıktı.

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