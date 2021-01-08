Hülya Avşar'ın Yaş 19 dizisi için tek şartı vardı yapım şirketinden istediği pes dedirtti
Mehmet Aslantuğ ile Yaş 19 dizisinde başrol oynayacak Hülya Avşar, ''Lüksümden ödün vermem'' deyip yapım şirketinden isteğiyle şoke etti.
Hülya Avşar, uzun bir sürenin ardından 'Yaş 19' dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi isimlerle beraber rol alacak Avşar kızı, yeniden ekranlara dönmek için ise yapım şirketine şart sundu.
Bebek'te arabasıyla turlarken kameraların objektifine takılan Hülya Avşar, yapım şirketiyle anlaşmadan önce kural ve istekte bulunduğu yönündeki haberler hakkında konuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre, yapım şirketinden sete spor salonu kurulmasını isteyen Avşar, şunları söyledi:
"İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor. Dizide beklerken orada spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim.''
''Spordan vazgeçemiyorum, ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum. O yüzden böyle bir isteğim oldu."