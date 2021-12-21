Hülya Avşar'ın 'simit' çıkışına Gülben Ergen'den Kılıçdaroğlu'na teşekkürlü 'karşı atak'
TÜRKİYE ekonomisinde dolar ve euro kurunun TL karşısındaki seyrine ilişkin yorumunda 'Gerekirse simit yeriz' diyen Hülya Avşar'a gelen tepkilerden birid e ezeli rakibi Gülben Ergen'den... Ergen Avşar kızının bu çıkışına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalakadan sanatçı olmaz, dik durur' videosunu paylaşarak yanıt verdi.
Dolar ve euro kurundaki dalgalı seyirin ülke ekonomisine etkisinin ardından sosyal medyada ünlülerden de diğer kullanıcılardan da her geçen gün farklı paylaşımlar hızını kesmiyor. Son olarak hayat pahalılığına istinaden 'Gerekirse simit yeriz' diyerek gündeme oturan Hülya Avşar'a sosyal medyadan gelen tepkilerden biri de şarkıcı Gülben Ergen'den... Uzun yıllardır çekişmeli bir diyalogları olan Avşar kızı ve Gülben arasında bu kez de 'simit' çıkışının ardından 'yalaka' tartışması gündeme geldi.
Yılların ezeli rakibi Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasındaki soğuk savaşta yeni perde... Hülya Avşar'ın 'Gerekirse simit yeriz' çıkışına Gülben Ergen'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımıyla yanıt geldi.
Ergen, Kılıçdarolu'nun bir videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Sanatçı yalaka olmaz, dik durur" sözlerini alıntıladı.
Bu paylaşımda isim vermese de tüm oklar Hülya Avşar'a yöneldi.