Hülya Avşar'ın 'simit' çıkışına Gülben Ergen'den Kılıçdaroğlu'na teşekkürlü 'karşı atak'

Dolar ve euro kurundaki dalgalı seyirin ülke ekonomisine etkisinin ardından sosyal medyada ünlülerden de diğer kullanıcılardan da her geçen gün farklı paylaşımlar hızını kesmiyor. Son olarak hayat pahalılığına istinaden 'Gerekirse simit yeriz' diyerek gündeme oturan Hülya Avşar'a sosyal medyadan gelen tepkilerden biri de şarkıcı Gülben Ergen'den... Uzun yıllardır çekişmeli bir diyalogları olan Avşar kızı ve Gülben arasında bu kez de 'simit' çıkışının ardından 'yalaka' tartışması gündeme geldi.