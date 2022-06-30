Hülya Avşar'ın şezlong pozları sosyal medyada olay oldu! 58 yaşındaki Avşar kızı yıllara meydan okudu

Kainat güzellik yarışmasında 1. seçildikten sonra, evli olduğu ortaya çıkınca tacı geri alınan, "Haram" filmiyle sinema kariyerine başlayan, sonrasında müzik eğitimi alarak şarkıcılık kariyerine de devam eden güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Avşar kızı önceki gün siyah bikinisiyle şezlongda yatıp çektiği video ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. 58 yaşındaki oyuncunun bacak hareketi sosyal medyayı salladı..