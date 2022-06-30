Hülya Avşar'ın şezlong pozları sosyal medyada olay oldu! 58 yaşındaki Avşar kızı yıllara meydan okudu
"Haram" filmiyle sinema kariyerine başlayan, sonrasında müzik eğitimi alarak şarkıcılık kariyerini de yanına ekleyen, güzelliği ile hala söz edilen Hülya Avşar paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Avşar kızı önceki gün siyah bikinisiyle şezlongda yatıp çektiği video ile hayranlarını mest etti. 58 yaşındaki oyuncunun fit hali ise gözlerden kaçmadı...
Kainat güzellik yarışmasında 1. seçildikten sonra, evli olduğu ortaya çıkınca tacı geri alınan, "Haram" filmiyle sinema kariyerine başlayan, sonrasında müzik eğitimi alarak şarkıcılık kariyerine de devam eden güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Avşar kızı önceki gün siyah bikinisiyle şezlongda yatıp çektiği video ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. 58 yaşındaki oyuncunun bacak hareketi sosyal medyayı salladı..
O hareketi sosyal medyayı salladı
Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Avşar’ın şezlong üzerinde bacak hareketi ise sosyal medyada olay oldu..
Son paylaşımlarıyla konuşuluyor
Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Bir yenisi daha..
Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.