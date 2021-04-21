Hülya Avşar'ın Masumiyet dizisindeki filtreli halinden eser yok en doğalını paylaştı
FOX TV'deki Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın filtreli hali dillere düşmüştü. Avşar, o halleri yerine en doğal halini sosyal medyada paylaştı.
Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü gibi isimlerle Masumiyet dizisinde yer alan Hülya Avşar'ın geçtiğimiz haftalarda dizideki halleri dalga konusu oldu. Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'a özel bir filtre uygulandı.
Filtre yüzünden ne mimikleri ne de burnu görünen Hülya Avşar, anında sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Avşar'ın filtreli hali hem diziyi izleyenlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının dalga konusu oldu.
Hülya Avşar da Twitter'da alay konusu olan halini tiye alarak paylaşım yaptı. Avşar, kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" yazdı.
Oysa Hülya Avşar henüz dizi yayımlanmadan sosyal medya hesabından en doğal hallerinden birini paylaşmıştı.