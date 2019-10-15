Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sırrı ortaya çıktı estetik açıklaması yaptı

Estetik iddiaları Zehra Çilingiroğlu'nun kulağına gidince ise jet bir açıklama yaptı. Çilingiroğlu, estetik iddialarını, "Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız" diyerek yalanladı.