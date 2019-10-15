Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sırrı ortaya çıktı estetik açıklaması yaptı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekince, estetik iddiaları ortaya çıktı, bakın ne cevap verdi.
Hülya Avşar'ın 21 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı arkadaşının kınasında güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplamış, gören dönüp bir daha bakmıştı. Çilingiroğlu'nun güzelliğinin ardındaki sır ortaya çıktı.
Pullu kolları, tüy detaylı kıyafet seçimi ve küt saçlarıyla göz kamaştıran Zehra Çilingiroğlu'nun kınada kendisine hayran bıraktırmasının ardından güzellik sırrının ise estetik olduğu iddia edilmişti.
Estetik iddiaları Zehra Çilingiroğlu'nun kulağına gidince ise jet bir açıklama yaptı. Çilingiroğlu, estetik iddialarını, "Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız" diyerek yalanladı.
Zehra Çilingiroğlu, estetiksiz güzeller arasında yerini alan Avşar kızının estetiğe karşı olduğunu da şöyle açıkadı: "Zaten estetiğe annem müthiş karşı."