Hülya Avşar'ın 'Gerekirse simit yeriz' çıkışına Tuğba Ekinci'den tepki: Yiye yiye...
Hülya Avşar'ın ülke ekonomisine ilişkin "Gerekirse simit yenecek" sözlerine üst üste gelen linçlere bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Tuğba Ekinci Avşar kızının fotoğrafını paylaşarak "Yiye yiye simit oldun zaten" dedi.
TÜRKİYE ekonomisine ilişkin yaptığı yorumda gündemin ortasına bomba gibi düşen "Gerekirse simit yenecek" sözlerine günlerdir tepki yağan Hülya Avşar'a bir tepki de Tuğba Ekinci'den geldi. Avşar'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Yiye yiye simit oldun zaten" dedi.
Hülya Avşar, ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirme sırasında " Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" sözleriyle günlerce konuşulan Hülya Avşar siyaset camiasından meslektaşlarına, oyunculardan sosyal medyadaki kullanıcılara kadar pek çok kişiden eleştiri aldı.
“Gerekirse simit yenir" açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan Twitter başta olmak üzere sosyal medyada adeta linç edilen Hülya Avşar günler süren suskunluğunu bozup ilk kez tepkilere yanıt verdi.
Avşar gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak "Simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum" dedi.