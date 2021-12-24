Hülya Avşar'ın 'Gerekirse simit yeriz' çıkışına Tuğba Ekinci'den tepki: Yiye yiye...

Hülya Avşar, ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirme sırasında " Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" sözleriyle günlerce konuşulan Hülya Avşar siyaset camiasından meslektaşlarına, oyunculardan sosyal medyadaki kullanıcılara kadar pek çok kişiden eleştiri aldı.