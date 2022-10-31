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Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti çok konuşulur görenler mest oldu

Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti çok konuşulur görenler mest oldu

Hülya Avşar müziğe ''Sen aşk mısın?' şarkısıyla bomba gibi geri döndü. Avşar, tatilcilere sahne performansı ve sesiyle şölen yaşattı. Cesur sahne kıyafeti yine Hülya Avşar'dan çok konuşuldu. İşte Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti...

Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti çok konuşulur görenler mest oldu

Hülya Avşar müziğe 'Sen aşk mısın?' şarkısıyla geri dönmüştü. Son olarak da 'Duydun mu?' adlı şarkısını yayınlayan Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.

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Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti çok konuşulur görenler mest oldu

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliği ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Avşar'ın fotoğraflarına binlerce beğeni geliyor.

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Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti çok konuşulur görenler mest oldu

Avşar'ın sahne kıyafeti ve performansı izleyicileri büyüledi. Özellikle cesur sahne kıyafeti çok konuşuldu.

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Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti çok konuşulur görenler mest oldu

İddialı sözleri, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Sahne kıyafeti çok beğenildi.

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